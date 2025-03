Laspunta.it - Alatri, inaugurato il nuovo campo di calcio

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con entusiasmo all’inaugurazione deldiChiappitto ad, un’importante realizzazione per la comunità e per tutti i giovani appassionati di sport. L’evento, che segna un grande traguardo per il territorio, è stato un momento di festa e di condivisione per tutti coloro che credono nel valore dello sport come strumento di crescita e aggregazione sociale.Nel suo intervento, il Presidente del Consiglio ha portato i saluti del Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e ha sottolineato l’importanza di questa nuova infrastruttura sportiva, che rappresenta un’opportunità concreta per il benessere e lo sviluppo dei giovani del territorio.“L’inaugurazione delChiappitto è un grande passo avanti pere per tutta la provincia di Frosinone.