Lanazione.it - Al via un nuovo intervento per la riduzione del rischio idrogeologico su Via Cupa

Arezzo, 8 marzo 2025 – Al via unper ladelsu Via. Oltre 500 mila euro per la tutela del territorio A seguito delle criticità idrauliche riscontrate lungo vial'amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere con l’adeguamento del tombamento del fosso in viasostituendo la tubazione esistente, con scatolari prefabbricati e sezioni maggiori. L’interesserà viafino all’intersezione con la Sr 71 per poi proseguirà su via della Misericordia. Le principali azioni previste sono la demolizione della pavimentazione bitumata e del manufatto esistente, la posa in opera di nuovi elementi prefabbricati e la realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa. Il tratto stradale interessato dall'è di circa 800 mt ed il relativo costo è pari a € 588.