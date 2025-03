Anteprima24.it - Al via la terza edizione del concorso “D.O.N.N.A., Dietro Ogni Nome Nessun’Altra”

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di Marzo Donna 2025 la Presidenza del Consiglio comunale di Napoli con le Commissioni consiliari Istruzione e Famiglie e Sport e Pari Opportunità promuove ladelfotografico “D.O.N.N.A –”, rivolto alle studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado della città.L’iniziativa è stata lanciata l’8 marzo 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune di Napoli (comune.napoli.it). Ilinvita i partecipanti a raccontare, attraverso la fotografia, il valore e la presenza delle donne nella società, immortalando momenti di vita quotidiana o di impegno, crescita e affermazione nel proprio percorso. Le immagini potranno essere realizzate singolarmente o in gruppo e dovranno essere inviate in formato digitale.