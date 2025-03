Sport.quotidiano.net - Al Sinigaglia serve una vittoria per chiudere il discorso salvezza. Duello col Venezia: "Il Como darà il 150%»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unaperil. Oggi alle 15 al, ilaffronterà ildi Di Francesco. All’andata finì 2-2, in caso dii lariani si porterebbero in netto vantaggio negli scontri diretti. Squalificati Kempf e Vojvoda, Fabregas sistema la difesa con il rientro sicuro dall’infortunio di Dossena (nella foto) che farà coppia con Goldaniga. Anche Van Der Brempt, dopo quasi due mesi di stop è pronto, ma a destra partirà Smolcic, mentre a sinistra sono in ballottaggio i due spagnoli Valle e Moreno. Fabregas probabilmente farà giocare Valle, perché Moreno è diffidato e il tecnico non vuole rischiare di perderlo per la prossima partita contro il Milan a San Siro. Anche Nico Paz è diffidato, ma lui partirà dal primo minuto. In attacco c’è invece l’imbarazzo della scelta: si partirà con il 4-3-3 senza il centravanti, poi a seconda dell’andamento della partita, possono entrare Cutrone o Douvikas come punte e Fadera o Ikonè come esterni.