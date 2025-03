Palermotoday.it - Al castello torna "The lady of Carini": la visita notturna in compagnia del fantasma della baronessa

Leggi su Palermotoday.it

IlLaura Lanzanella dimora che la vide vittima del padre a causa del suo amore per Ludovico Vernagallo. Amore, morte e suggestioni notturne nella-spettacolo "Theof" alLa Grua Talamanca, in programma il 15 marzo.Teatro con attori in.