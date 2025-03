Bergamonews.it - Al castello di Malpaga tornano i tulipani: si possono ammirare e raccogliere

(Cavernago). Nell’antico giardino delditorna l’appuntamento con “al”. Dal 22 marzo al 27 aprile 2025 sarà possibile immergersi in una distesa colorata di 200miladi 200 varietà.Si potrà effettuare l’autoraccolta dei fiori più belli secondo il metodo del pick and pay.Verranno forniti sul posto secchio e forbici.Gli orari sono: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.Prezzo a tulipano: 2 euro; promo del mazzo da 15 fiori: 27 euro (anziché 30).Dal lunedì al venerdì ingresso gratuito; sabato, domenica e festivi: ingresso a 3 euro (dai 4 anni) che comprende:– accesso al campo di autoraccolta– bistrot per colazioni, aperitivi, pranzi e merende– sedute relax nel verde– giochi di legno per tutte le età;– truccabimbi– workshop gratuiti (da prenotare al seguente link: https://www.