Ah sentite Giovanna… Amadeus sparisce dai social la moglie rompe il silenzio

Nel corso dell’ultimo mese, il nome diè stato spesso al centro delle cronache riguardanti il Festival di Sanremo, dove, dopo cinque edizioni, non è stato lui a condurre. Dai paragoni con la direzione artistica del suo collega Carlo Conti alle discussioni sulle canzoni in gara, il conduttore è stato frequentemente nominato come parte di un dibattito che, però, non ha mai voluto alimentare. Infatti,ha scelto di non intervenire, evitando di fare apparizioni sui, rilasciare commenti o prendere parte a discussioni pubbliche. L’ultimo post sulla sua pagina Instagram risale all’8 febbraio, giorno in cui è stato ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te, insieme allaGiovanna Civitillo. Da quel momento, nessun altro aggiornamento, se non qualche storia su Instagram che non ha avuto alcun impatto sulle attualità televisive che lo vedono ormai lontano dai riflettori.