Veneziatoday.it - Aggrediscono a pugni il commerciante e si caricano 60 bottiglie di liquori dal negozio

Leggi su Veneziatoday.it

In tre, seppur giovani, erano entrati in una Caorle a luglio dell'anno scorso, si erano caricati 60ditirando un pugno alper farsi largo e fuggire. Oggi sono tutti in carcere a Pordenone i responsabili, identificati e arrestati dai carabinieri della.