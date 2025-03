Ilrestodelcarlino.it - Affitti brevi, già censiti oltre 300 alloggi

Gli appartamenti destinati ai turisti stanno spuntando come funghi. Ma questa volta a dirlo non è Federalberghi, che da anni chiede maggior trasparenza sul fenomeno, bensì i dati degli uffici comunali. Dallo scorso anno per affittare ai turisti, ai proprietari delle abitazioni e chi svolge l’attività di affittuario in forma imprenditoriale, è stato chiesto di avviare la procedura per ottenere il Cin, il Codice identificativo nazionale. A volere questa nuova procedura è stato il ministero al Turismo, con l’obiettivo di regolarizzare un fenomeno in rapida espansione in tutto il Paese. Fenomeno che sta esplodendo anche in Riviera, nonostante si sia davanti a un concentrato senza eguali di attività alberghiere lungo la corta della Riviera riminese. Veniamo ai numeri. Federalberghi nell’agosto del 2023 lamentava la presenza sui portali di 552 offerte di appartamenti perturistici a Riccione.