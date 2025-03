Tvplay.it - Affare a sorpresa Roma, costa 10 milioni: colpo in difesa

La dirigenza giallorossa ha messo nel mirino un talento giovanissimo, l’obiettivo è chiaro: occhio al prezzo.Il periodo di forma che sta vivendo laè strepitoso. Sotto la guida di Claudio Ranieri i giallorossi hanno ritrovato lo spirito e lo smalto per affrontare un momento di vera crisi che stava affliggendo la squadra.10in(LaPresse) tvplay.itDa quando ha preso le redini del club giallorosso laha collezionato uno straordinario numero di risultati positivi, portando a casa 14 vittorie, 5 pareggi e soltanto 5 sconfitte in 24 partite. Un’inversione di ritta clamorosa considerando dove si trovava laal momento dell’ingresso in squadra di Claudio Ranieri. E questo momento non sembra destinato a fermarsi, almeno per il momento.