Zonawrestling.net - AEW Revolution 2025 – Preview

Buongiorno amici di Zona Wrestling e benvenuti in una nuovatargata AEW. Siamo pronti a buttarci a capofitto nell’analisi di, il primo grande PPV dell’anno per la compagnia di Tony Khan! E questa volta abbiamo un evento che farà la storia, essendo il primo a essere trasmesso su Amazon Prime per gli spettatori di Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Ma Tony Khan è davvero pronto per il debutto su questa piattaforma o ci regalerà l’ennesima card monstre con troppe portate da digerire? E lo Staples Center (che possiamo chiamare Crypto.com Arena solo se ci puntano una pistola alla tempia) di Los Angeles sarà teatro di grande wrestling o di grandi delusioni?IiZERO HOURiTAG TEAM MATCH“Big Boom!” A.J., Orange Cassidy e Mark Briscoe vs Johnny TV e MxM Collection Ecco il classico match da pre-show che serve solo a scaldare il pubblico e a far entrare gli spettatori nell’arena prima che inizi la vera festa.