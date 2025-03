Zonawrestling.net - AEW: In arrivo un nuovo show?

Una delle cose che ha caratterizzato la AEW in questi primi 5 anni abbondanti di vita è stata quella di “brandizzare” gli episodi di Dynamite e Collision con dei nomi speciali, per creare ancora più hype e portare più occhi sul prodotto televisivo. Beach Break, Fight for the Fallen, Winter is Coming, House of the Dragon. sono solo alcuni degli speciali tv che sono andati in onda in questi anni. E potrebbe essercene un altro in.Marchio registrato all’ufficio brevetti,in vista?Nella giornata di ieri, infatti, la AEW ha depositato allo USPTO, l’ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti, la documentazione per utilizzare “Spring Breakthru” come nome per un evento di wrestling.