Adozioni, in Italia è sempre più difficile

«Ogni volta che squilla il telefono, penso che sia quella buona. Il cuore mi comincia a battere all’impazzata e prego che siano loro per dirci che sì, finalmente hanno trovato il bambino giusto per noi. O, meglio, quello per cui noi saremo i genitori ideali». Parla così Angelica T., 39enne della provincia emiliana. Angelica e suo marito Patrizio condividono quello che chiamano «il limbo dell’attesa» con quasi altre ottomila coppie sul territorio nazionale. Coppie che, dopo essere state dichiarate idonee, attendono di essere abbinate a un minore. «Abbiamo iniziato il percorso per diventare genitori adottivi circa sei anni fa. Molto tempo è stato investito per capire i nostri veri desideri, e altrettanto per orientarci nella complessità del mondo dell’adozione nazionale» dice Patrizio. In effetti queste- esattamente come quelle internazionali, cui abbiamo dedicato un’inchiesta la settimana scorsa - sono dettagliatamente normate.