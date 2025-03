Lanazione.it - Adelaide Ristori e il teatro d’impresa

La performance teatrale per raccontare l’arte e l’imprenditorialità di una delle più grandi attrici del XIX secolo,. Questo il cuore dell’evento “La mirabile costruzione di me”, promosso dal Comitato per l’imprenditoria femminile (Cif) della Camera di commercio dell’Umbria. La rappresentazione ha offerto alle partecipanti un’esperienza immersiva diformazione, con la guida dell’attrice Giulia Cailotto. La scelta delcome metodo formativo ha dato vita a un evento innovativo che ha permesso alle partecipanti di lavorare su competenze chiave come personal branding, comunicazione efficace, leadership personale, problem solving e gestione emotiva. "Abbiamo scelto questa data, vicina all’8 marzo - afferma Giuliana Piandoro, vicesegretario della Camera di commercio dell’Umbria - per trasmettere un messaggio positivo, un’opportunità per valorizzare la costruzione di una professionalità e di una propria identità.