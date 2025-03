Liberoquotidiano.it - Addio "Velina rossa": chi era Laurito, l'uomo più amato (e temuto) del Parlamento

Conobbi Pasquale, il decano dell'associazione della stampa parlamentare appena scomparso a 98 anni, più di mezzo secolo fa, Dio mio. Collaboravamo insieme al Globo, un quotidiano della Confindustria diretto da Remigio Rispo, conservatore in tutto, a cominciare dall'abbigliamento, e da quel “Lei” che dava a tutti, dall'autista al redattore capo. Ciò mi lasciò pensare che anchein qualche modo lo fosse, anche se lo sapevo, anzi lo immaginavo, per le sue origini calabresi, spintosi sino a simpatizzare per il socialista Giacomo Mancini. Che nel Psi era un autonomista tosto, superato poi negli anni solo da Bettino Craxi, col quale peraltro non sarebbe andato d'accordo per questioni di carattere più che di politica. Fu proprio Rispo a rivelarmi invece, e con un certo compiacimento, l'appartenenza di Pasquale, del quale ero diventato intanto amico, al partito comunista.