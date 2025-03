Addio Frattesi? L’Inter va su un centrocampista forte | il nuovo nome

Leggi su Ilnerazzurro.it

Dal prossimo mercato nerazzurro è lecito aspettarsi una buona dose di movimento, un flusso da considerare sia in entrata e sia in uscita. Il tutto si muoverà sotto gli occhi attenti di Oaktree, con le prerogativa che sarà sempre quella chiara ormai da mesi: ringiovanire a basso prezzo. Alcune operazioni sono già note, come quelle che porteranno Joaquin Correa e Marko Arnautovic ai saluti. Altre uscite, al momento, non risultano, ma è sempre ildi Davidead essere legato ad un dubbio.ha già il sostituto diQualcosa trasi è rotto, o almeno questo è quello che sembra agli occhi del mondo. Un suonon è dunque da escludere totalmente nella prossima finestra di mercato e, secondo Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato per Tuttomercatoweb, i nerazzurri potrebbero aver già ildel suo sostituto.