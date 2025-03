Ilfoglio.it - Addio Cavaliere. Che ne è del corteggiamento, cuore del rapporto uomo-donna nella storia occidentale

Leggi su Ilfoglio.it

Poggio la pinta di birra davanti a me e non torno con lo sguardo sulle pagine del libro che sto leggendo. Qualcosa mi distoglie. Una specie di energia impersonale e primordiale che sono incapace di. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti