Tvplay.it - Addio alla Juve, firma in arrivo con il Milan: 12 milioni

C’è una sfida aperta trantus su un profilo molto interessante per giugno: al momento però sembra che a spuntarla saranno i rossoneriSul piatto ci sono 12di euro per accontentare il club di appartenenza. Si tratta di un nome già importante ma con ampi margini di crescita. Un ragazzo che può fare benissimo in Serie A e la cui valutazione è tutto sommato non troppo onerosa, visto il mercato internazionale.incon il: 12(TvPlay – ANSA) Girano tanti nomi in vista della prossima estate sul mercato, con le big italiane che già sono attive sui profili a parametro zero. Parlano proprio dintus, sembra che entrambe stiano cercando di inserirsi nella corsa ad Angel Gomes, centrocampista offensivo del Lille, di passaporto britannico che si libererà a fine stagione.