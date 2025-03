Ilrestodelcarlino.it - Addio al noto pasticciere della ‘Forlivese’ Roberto Rinaldini

Forlì, 8 marzo 2025 – Ha lavorato nella sua amata ‘ P asticceria Forlivese’ di via Decio Raggi 294 fino a un mese fa. Poi si è steso nel letto e ha detto: “Basta, non ce la faccio più”. E da quel momento, con il ricovero in ospedale prima e a Dovadola poi, è iniziato l’ultimo rettilineovita die titolare del negozio, scomparso mercoledì a 67 anni. Nato il 1° ottobre 1957,imparò il mestiere alla pasticceria e gelateria ‘Flamigni’. Poi nella prima metà degli anni ‘80 col fratello aprì la sua pasticceria in via Giovanni dalle Bande Nere, trasferendosi nel 1989 nella sede di via Decio Raggi, il suo regno e la sua vita fino al 7 febbraio quando è stata decisa la chiusura. “era una roccia e lo è stato fino alla fine – lo ricorda affranta Lorena, sua moglie dal 1980 –, era uno che non ne voleva proprio sapere di fermarsi e ci ha lasciato volutamente fuori da tutti i suoi problemi di salute prima di crollare quando non ce l’ha fatta più”.