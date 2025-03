Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Andrea Tattini, c’è tutta Basket City e non solo al funerale del ‘Tatto’

Bologna, 8 marzo 2025 -in due tempi, quasi fosse una partita. I due tempi capitano spesso: prima la camera ardente, poi la cerimonia religiosa. Per, per tutti il Tatto, scomparso lunedì a 70 anni, la camera ardente è allargata. La famiglia, in particolare la moglie Luana, scelgono il palasport di Ozzano, dove il Tatto, quando faceva il vice sulla panchina dei New Flying Balls, dava consigli a Federico Grandi. C’è tanta Bologna a Ozzano. C’è, ma sarebbe riduttivo, perché ci sono anche i gemelli Ravaglia. Federico, portiere del Bologna e Alessandro, che depone delicatamente sul feretro, la sciarpa del Valsetta Lagaro. Ci sono le maglie del Boca e dei New Flying Balls, ci sono due palloni, uno da calcio e uno da. Perché il Tatto giocava per passione, per spirito di competizione, per mettersi alla prova.