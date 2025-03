Lanazione.it - Ad Arezzo un corso teorico pratico per conoscere le piante officinali

, 8 marzo 2025 – Adunperle. Vuoi imparare ae utilizzare le numeroseche crescono anche nel nostro territorio? Martedì prossimo, 11 marzo, inizia alle ore 21,00, presso la sede dell’Associazione Archeosofica, in via Alessandro Dal Borro 58 (zona Pescaiola), un nuovo– laboratorio di erboristeria, rivolto proprio a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa antica “scienza”. Con la guida di esperti del settore sarà possibile studiare alcune, le loro proprietà balsamiche e curative, e sperimentare praticamente i vari modi con cui possono essere efficacemente utilizzate. Ilin otto lezioni ha infatti un duplice aspettoinsieme, e per questo viene allestito ad ogni incontro un vero e proprio piccolo laboratorio per le varie dimostrazioni.