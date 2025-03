Ilrestodelcarlino.it - Ad Apecchio in scena il testa coda del torneo

In Prima categoria oggi si giocano sei anticipi. Calcio d’inizio alle ore 15. Viridissima- Atletico Mondolfo 1952. Al Comunale ‘Mancioli’ diva inil ‘’ del campionato, ovvero l’ultima ospita la prima e per tutte e due sono punti pesanti. I padroni di casa hanno la necessità di cogliere i 3 punti per alimentare la fiammella della speranza di riagguantare un posticino nei playout, gli ospiti dal canto loro con una vittoria aggiungerebbero del valore aggiunto a una graduatoria che le sta dando belle soddisfazioni. Arbitra l’esperto Mattia Biagini di Pesaro. Nuova Real Metauro- Csi Delfino Fano. "La Delfino- osserva il diesse della Nuova Real Metauro Andrea Berloni- è una squadra formata da molti giovani, ragazzi interessanti di categoria, vengono da una sconfitta subita sul loro campo cercheranno il riscatto".