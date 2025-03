Ilrestodelcarlino.it - Acquasanta piange ’lu sartore’. L’addio a Quinto Centini:: "Ha vestito intere generazioni"

Un pezzo di storia che se ne va., conosciuto da tutti come ‘Lu. Aveva 96 anni ma fino a pochi giorni fa era ancora operativo all’interno della sua bottega, in paese. Era, ormai, l’ultimo vero artigiano del borgono e la notizia della sua scomparsa ha lasciato nello sconforto l’intera comunità.era un simbolo pere non aveva mai smesso di svolgere la propria attività, neanche nel periodo del terremoto o durante la pandemia. Per oltre settant’anni, con sua moglie Vittoria, ha tagliato e cucito vestiti, accorciato orli dei pantaloni, riparato strappi e scuciture di giacche, giacconi e cappotti. "nacque nel 1928 e nel 1935, a sette anni, andò subito a bottega per imparare il mestiere, prima da Antonio Petrini (‘nDò lu sartore), poi da Tullio e infine da Fefè, che aveva l’atelier a Santa Maria e successivamente alla curva di Paggese – ricorda lo storicono Giuseppe Parlamenti –.