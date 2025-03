Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato, ora è in casa protetta

, bastonato quasi a morte e abbandonato sul ciglio della strada. Il presunto responsabile, un marocchino di 34 anni era stato arrestato poco dopo dai carabinieri per tentato omicidio e ieri, nei suoi confronti, è stato incardinato il rito abbreviato condizionato all’audizione di un testimone. L’udienza è stata rinviata al 15 maggio. L’episodio risale alla notte del 14 aprile dello scorso anno. La vittima, coetanea e connazionale dell’aggressore, regolare sul territorio era stata aggredito per strada dall’imputato, per futili motivi. Infatti – è emerso in seguito – i due erano coinquilini e la lite era partita all’interno dell’abitazione che condividevano per una luce lasciata accesa dalla vittima. Dalle parole l’aggressore era passato alle mani per poi impugnare un coltello e ferire il 34enne, raggiunto in strada, dove aveva cercato di fuggire.