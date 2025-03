Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato al collo in via Petroni a Bologna: è gravissimo. Notizie in diretta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 marzo 2025 –alda un gruppo di stranieri. La violenta aggressione è avvenuta intorno alle 14,30 in piazza Verdi, nel cuore della zona universitaria. La vittima, da quanto si apprende un nordafricano, per circostanze che adesso la polizia sta cercando di chiarire, è stato accerchiato e colpito al. La vittima è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice di massima gravità al Maggiore. Sono in corso le ricerche degli aggressori. Sul posto, assieme alle Volanti, anche la Scientifica e la Squadra mobile.