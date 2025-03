Ilgiorno.it - Accoltellata dal marito, Daniela convive con la paura a Seriate: “Quando tornerà libero so che lo farà di nuovo”

Leggi su Ilgiorno.it

(Bergamo) - Le ‘cicatrici’ sono sul corpo ma anche nell’anima. Quelle fuori guariscono, con tempo e cure. Ma le ferite interiori faticano a rimarginarsi, e non sempre accade., 39 anni, romena, ci sta provando con tutte le forze. I segni di quello che ha vissuto sulla propria pelle sono ancora visibili, il tendine della mano con cui ha provato a difendersi dalle coltellate delnon è ancora guarito. “Esteticamente va un po’ meglio ma il peggio è dentro, non è passato e non passerà”.parla per la prima volta, alla vigilia della Festa delle donne. La mattina dell’Epifania venne aggredita con 14 fendenti dalDaniel Manda, 48 anni, autotrasportatore dal quale si stava separando, fuori dal supermercato Lidl di. “Sto andando da una psicologa – racconta – Le sedute mi aiutano.