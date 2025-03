Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 marzo, la Spagnola, grave pandemia del secolo scorso

Leggi su Fremondoweb.com

Laè stata descritta come “il più grande olocausto medico della storia” e si dice che abbia ucciso più persone in ventiquattro settimane che l’AIDS in ventiquattro anni L’influenzafu così chiamata perché i primi casi accertati e denunciati senza . ContinuaL'articolo: 8, ladelproviene da Fremondoweb.