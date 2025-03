Lanazione.it - Abetone, incidente sugli sci al ‘Pinocchio’: ragazzina portata al Meyer con l’elisoccorso

(Pistoia), 8 marzo 2025 –sci questa mattina durante le gare del Pinocchio: unaè caduta sulla pista Zeno riportando un trauma cranico. L’adolescente è stata subito soccorsa: sul posto è arrivato l’elicottero del soccorso regionale Pegaso che l’haall’ospedale pediatricodi Firenze in codice rosso. Codice tuttavia che sembra sia stato applicato più per la dinamica dell’che per l’effetiva gravità: le condizioni della giovane sciatrice infatti non sarebbero preoccupanti.