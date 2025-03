Linkiesta.it - Abbiamo cinque sensi, usiamoli tutti

«Mise un pezzo di burro sopra il riso fumante. Vi fece scivolare sopra una goccia di salsa di soia spremuta da una di quelle bustine che davano in omaggio al minimarket, e che aveva accumulato in grande quantità. Come le aveva insegnato Manako, si portò alla bocca un cucchiaio di riso insieme a un pezzetto di burro, prima che si sciogliesse. Dal fondo della sua gola si sprigionò uno strano effluvio. Innanzitutto, il contatto della materia fredda contro il palato duro le provocò un brivido. Il contrasto con il riso appena cotto, inoltre, era molto netto per temperatura e consistenza. Sentì il burro entrare a contatto coi denti. Mentre masticava, le sembrò che vi penetrasse morbidamente fino in fondo alle radici. Alla fine, proprio come aveva spiegato Manako, il burro fuso si riversò tra i chicchi.