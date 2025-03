Fanpage.it - A The Voice Senior Graziella duetta con Gigi D’Alessio e si commuove: “Mi emoziono sempre quando lo ascolto”

Leggi su Fanpage.it

A The, nella puntata in onda venerdì 7 marzo, con l'aiuto di Antonella Clerici la signoraMarchesi hato conD'Alessio, di cui è dafan. Per la concorrente la musica è stata un'ancora di salvezza: "Sei anni fa è mancato il mio secondo figlio, se non mi fossi aggrappata alla musica non so se ce l'avrei fatta".