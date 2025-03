A Testa di Lepre una panchina rossa per il ricordo di tutte le donne vittime di violenza

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 8 marzo 2025- “Io l’otto”, in questa frase si racchiude una ricorrenza, la giornata internazionale delle. Non tutti sanno come nasce tale giornata: l’otto marzo 1917 a San Pietroburgo, in Russia, ledi quella città si riunirono per chiedere la fine della guerra e sempre ledell’UDI (UnioneItaliane) stabilirono che in tale data si celebrasse ogni anno una ricorrenza a partire dall’8 marzo 1945.Anche nella nostra città saranno molte le iniziative messe in piedi per festeggiare questa giornata. Ne anticipiamo una, organizzata dall’Associazione I Due Liocorni, adi, una cerimonia che avrà diversi valori simbolici che ci ricordano che tale impegno dovrebbe durare tutto l’anno e non solo l’otto marzo, una occasione comunque per non dimenticare.