A processo per omicidio stradale

, per, un 34enne cesenate comparso ieri in tribunale a Forlì, difeso dall’avvocato Nico Bartolucci. I fatti risalgono al 9 luglio 2023. Era domenica mattina, ore 9.30. Tutto ha avuto inizio con un drammatico schianto, a Longiano in via Crocetta, tra un’auto (che avrebbe effettuato un sorpasso pericoloso) e un autobus che proveniva dal senso opposto di marcia. I due mezzi sono rimasti nel mezzo della strada. Dietro l’autobus arrivava un ciclista amatoriale 86enne, Vittorio Tommasini di Gambettola. L’uomo, che arrivava in bici in velocità dietro l’autobus, non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitare l’impatto con il retro del mezzo, fermo per incidente. È caduto sull’asfalto ed è morto sul colpo. L’incidente probatorio ha escluso la responsabilità dell’austista del mezzo pesante, mentre all’automobilista di 34 anni, alla guida di una Yaris, è stato contestato l’