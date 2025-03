Pordenonetoday.it - A Pordenone la storia dei soldati che dissero no a Mussolini e Hitler

Leggi su Pordenonetoday.it

Prosegue alla Camera del lavoro dila mostra 600mila No ae all’alleato, dedicata alla resistenza deiitaliani deportati in Germania tra il 1943 e il 1945, in seguito al loro rifiuto a proseguire la guerra a fianco dei tedeschi. Il loro non fu solo il rifiuto di.