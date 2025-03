Ilrestodelcarlino.it - A Modigliana va in scena ’Gli stivali di Amanda’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al Teatro dei Sozofili didomani alle 17 ultimo appuntamento di Sciroppo di Teatro. La Compagnia Mattioli presenta ‘Glidi, il progetto di Ater Fondazione che mette in rete gli assessorati alla cultura, alla sanità e al welfare della Regione per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale. Lo spettacolo, adatto ai bimbi dai 4 anni in su, è liberamente ispirato a ‘Teresin che non cresceva’, di Gianni Rodari. La trama è quella di una storia divertente che svela il piacere della crescita nell’avventura e nella scoperta dell’altruismo: in un piccolo paese in cui i bambini giocano tra loro nei campi, hannocolorati e il gioco è il loro unico pensiero, vive Amanda, una bambina che ha tre amici inseparabili e con loro condivide parole, giochi e risate.