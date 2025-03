Ilfoglio.it - A Lecce si può ancora ammirare un cristianesimo hard, come quello di Rubio

Si visiti la Pinacoteca Roberto Caracciolo, ossia la pinacoteca francescana di, per verificare quant’è cambiato il cattolicesimo. La fede che ha ispirato i quadri, le statue, i reliquiari conservati nel museo, in massima parte del Sei-Sette-Ottocento, non sembra avere alcun rapporto col cattolicesimo contemporaneo. Né estetico né teologico. Sono religioni evidentemente diverse. Il clero odierno non commissionerebbe, i credenti odierni non accetterebbero, opereil crocifisso anatomico, tremendamente aperto sugli organi interni di Cristo, oil quadro in cui Gesù Bambino trafigge San Francesco con un grosso chiodo, oi reliquiari con le ossa dei Santi bene in vista, ol’Adultera contrita e sensualissima cheturba nel Ventunesimo secolo, figuriamoci in un convento del Diciassettesimo.