A Busto Arsizio tornano i Fashion Days | quattro giorni di moda cultura e sostenibilità

(Varese), 8 marzo 2025 – La città è pronta a fare la propria parte in occasione deidi Feder, iniziativa promossa dall’associazione di categoria dell’abbigliamento di Confcommercio che da giovedì a domenica coinvolgerà l’intera provincia. Tre le parole chiave:e appuntocon una ventina gli eventi programmati nel capoluogo, sessanta attività commerciali di vari settori che hanno confermato la partecipazione e come novità un cocktail esclusivo creato per l’occasione. ??Soddisfazione ha espresso in sede di presentazione della manifestazione Cristina Riganti, titolare di un negozio in centro e presidente provinciale di Feder, illustrando i numeri delle adesioni a livello provinciale e gli eventi organizzati. “Non ci aspettavamo una risposta così entusiasta – ha sottolineato Riganti – Abbiamo già superato quota cento eventi registrati sulla piattaforma e coinvolto oltre duecento attività commerciali, tra cui anche molte non associate a Confcommercio”.