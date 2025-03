Lapresse.it - 8 marzo, violenza contro le donne: da nord a sud non si placano i maltrattamenti

Nonostante quotidianamente venga rinnovato l’appello al rispetto di genere, amplificato in coincidenza della Giornata internazionale della donna, anche oggi in diverse città italiane si sono registrati casi dile, vittime di minacce, aggressioni o atti persecutori da parte di mariti, compagni, o ex. Storie diche in alcuni casi andavano avanti anche da parecchi anni.le, i casi da Reggio Emilia e L’AquilaIl primo caso è quello di Reggio Emilia, dove per quattro anni un 42enne era divenuto l’incubo della sua compagna. Anche a causa dell’abuso di alcol e droghe, l’uomo offendeva e vessava quotidianamente la donna, arrivando ad aggredirla con calci e pugni o il lancio di oggetti. Vessazioni e aggressioni fisiche e psicologiche dettate dalla richiesta insistente di soldi per acquistare la droga o l’alcol.