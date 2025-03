Lapresse.it - 8 marzo, regione Lazio accanto alle donne “Custodire la storia, custodire il futuro”

In occasione dell’8, la Giornata internazionale della donna, laha organizzato un grande convegno presso lo ‘Spazio Field’ di Palazzo Brancaccio, a Roma, dal titolo: “La lunga lotta delleuna, costruire il”. L’evento ha visto la presenza, tra gli altri, della ministra per le pari opportunità Eugenia Roccella, il presidente dellaFrancesco Rocca e l’assessorepari opportunità dellaSimona Baldassarre. Nel corso della giornata è stato possibile mettere l’accento su temi di grande attualità, in particolar modo la violenza di genere, l’occupazione femminile, la parità salariale e la famiglia.Il convegno ha rappresentato anche l’occasione per evidenziare i più recenti interventi promossi dallaa sostegno delle: quasi 12 milioni di euro di fondi stanziati nel 2025 per le Pari opportunità; circa 5 milioni di euro per il rafforzamento dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio, anche grazie al nuovo sistema informativo LARA, che consente di raccogliere informazioni sulla violenza maschile contro lee 350mila euro destinati al progetto “Impresa Rosa”, volto a incentivare l’adozione di sistemi di gestione conformilinee guida sul sistema di gestione per la parità di genere nelle micro e piccole Imprese del