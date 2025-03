8 marzo, Paesi Bassi, Italia e UK i Paesi che hanno più donne avvocato

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “Nel 1985 leinerano appena il 7%, adesso sono poco più del 48% e in alcune regioni sono anche più degli uomini, anche se rimane purtroppo un gap salariale medio del 50%, questo nonostante le ottime capacità di mediazione che riescono a mettere spesso in campo”. Antonello Martinez (nella foto), presidente dell’Associazionena Avvocati d’Impresa, fa un punto della situazione del contributo dellealla professione forense. Le percentuali più alte di avvocati donna sono nei(50%) seguiti dae UK (48%). Le differenze di retribuzioni sono, invece, meno marcate in Canada (10%), Germania (10/15%) e Francia (15%).“Anche in altridel Mondo – aggiunge Martinez, fondatore dello Studio Martinez&Novebaci – leguadagnano mediamente meno rispetto agli uomini.