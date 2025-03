Lanazione.it - 8 marzo: Nada in concerto al Petrarca, flash Mob sulla disabilità

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 82025 – Musica,mob, riflessioni e incontri per celebrare l’8, una delle figure più emblematiche della musica italiana, in duo con Andrea Mucciarelli alla chitarra sarà aldi Arezzo stasera alle 21. In occasione della Giornata Internazionale della Donna e nell’impegno per la promozione delle pari opportunità, il Comune, propone «La notte delle donne», ildia ingresso gratuito. Nel chiostro di palazzo comunale è visitabile la mostra «Noi@Voi 2.0 - Violenza di genere», creazioni letterarie e artistiche degli studenti delle medie. Il monumento alal Prato sarà simbolicamente illuminato di giallo fino domenica. Il Coro Rock di Arezzo organizza alle 17 unMob che si svolgerà in Corso Italia al civico 84, tutti invitati a partecipare e cantare per rifletterefemminile.