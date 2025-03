Agi.it - 8 marzo, Meloni: "Le donne sono il cuore della società"

AGI - In occasioneFestaDonna, la presidente del Consiglio, Giorgia, ha dedicato un messaggio sui suoi canali social per celebrare il ruolo fondamentale dellenellae ribadire l'impegno del governo per garantire pari opportunità in ogni settore. "Coraggiose, instancabili, determinate: leilpulsantenostra. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano", ha scrittosu X, sottolineando il contributo essenziale dellenella costruzione di unamigliore. Occupazione femminile ai massimi storiciha evidenziato un dato significativo: l'occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i dieci milioni dilavoratrici. "Un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito", ha dichiarato.