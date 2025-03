Lapresse.it - 8 marzo: Meloni, donne cuore pulsante società, impegno governo continua

Leggi su Lapresse.it

Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Coraggiose, instancabili, determinate: lesono ildella nostra. Ogni giorno, con forza, talento e dedizione, costruiscono, innovano e ispirano. Come, il nostroè garantire a ogni donna le opportunità per essere protagonista in ogni settore, senza ostacoli”. Così su X la premier Giorgiain occasione dell’8. “Continueremo a lavorare per creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere”, aggiunge.