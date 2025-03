8 marzo Mattarella | Violenza su donne è aggressione a intera società

Leggi su .com

(Adnkronos) – "Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento sono un’all’“. Così il presidente della Repubblica, Sergio, oggi 8, Giornata internazionale della donna. "In un momento delicato per la vita della comunità internazionale, desidero rivolgere, in occasione dell’8, un saluto e un pensiero di gratitudine a tutte le italiane e a .L'articolo 8: “su” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.