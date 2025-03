Tg24.sky.it - 8 marzo, Mattarella: "Fronteggiare la piaga della violenza contro le donne"

Da Hiroshima, dove si trova per la terza e ultima tappasua visita di Stato in Giappone, il capo dello Stato Sergionon ha mancato di portare il suo messaggio in occasioneGiornata internazionaledonna. "Particolare attenzione va ancora risposta nella- vergognosa e inaccettabile -le", ha scritto. "Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento, sono un'aggressione all'intera società. Occorre continuare con l'opera di repressione e di prevenzione. Ma, contemporaneamente, bisogna proseguire con un'azione educativa, a partire dalle generazioni più giovani, che promuova una cultura di effettiva parità sradicando stereotipi, pregiudizi e abitudini consolidate".