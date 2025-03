Lapresse.it - 8 marzo: Mattarella, dolore per donne perseguitate e madri caduti in guerra

Milano, 8 mar. (LaPresse) – “Lesono veicolo di particolare efficacia per l’integrazione e la pace. Voglio rivolgere un pensiero di solidarietà alleche, in ogni parte del mondo, sono, imprigionate, sottoposte a inaudite violenze. Allecostrette a piangere i propri figliin. Alleche lottano per vedersi riconosciuti i più elementari diritti, dalla salute, alla libertà, all’istruzione. Facciamo nostro il loro, ascoltiamo la loro voce. Il mondo sarà migliore con forte protagonismo della saggezza e dell’equilibrio delle”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell’8