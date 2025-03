Lalucedimaria.it - 8 marzo: Madonna di Loano, la statua dell’Immacolata si muove come se fosse viva

Leggi su Lalucedimaria.it

La Chiesa è sotto l’attacco degli anticlericali. Ladelladistupisce tutti i presentindosisein carne e ossa., 1864. Ci troviamo in Liguria, nella diocesi di Albenga. È qui che le leggi anticlericali, in pieno clima massonico, aggrediscono la Chiesa italiana. In questo contesto travagliati i frati . L'articolo 8di, lasiseproviene da La Luce di Maria.