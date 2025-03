Puntomagazine.it - 8 Marzo: L’opera di Laika celebra Gisele Pelicot e Caroline Darian

Leggi su Puntomagazine.it

Un’opera potente didenuncia il patriarcato eil coraggio di, facendo un appello a una lotta quotidiana per l’uguaglianza e contro la violenza di genere.All’alba dell’8è apparsa la nuova opera della street artistdal titolo “Tous les jours – Tutti i giorni“.Il poster, affisso a Barcellona, raffigurae sua figliaDarian, entrambe con un fazzoletto al collo, omaggio al movimento Ni Una Menos, con la scritta “Combatti il patriarcato“.“Oggi celebro nuovamente il coraggio die di sua figlia, che ha recentemente denunciato per violenza sessuale l’uomo che ha smesso di chiamare papà“- afferma. “Mi servo di questa immagine iconica per denunciare ancora una volta questo sistema patriarcale che nelle sue varie forme risulta essere un cancro per la nostra società“.