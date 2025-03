Liberoquotidiano.it - 8 marzo, le iniziative del MIM a favore delle donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero dell'Istruzione e del Merito conferma il suo impegno nella lotta alla violenza di genere e nella promozionepari opportunità. Molteplici le misure messe in campo. Un'azione significativa è rappresentata dall'introduzione per la prima volta nelle Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione civica di uno specifico obiettivo di apprendimento dedicato al “contrasto alla violenza contro le, per educare a relazioni corrette e rispettose” e per contrastare ogni forma di discriminazione. Il Ministero inoltre ha investito 600 milioni di euro nelle discipline STEM per orientare i giovani e colmare i divari di genere nel settore scientifico e tecnologico. Vanno in questa direzione anche l'iniziativa "Il meseSTEM", promossa in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, e il concorso “STEAM: femminile plurale" per incentivare la presenza femminile nei settori tecnico-scientifici e contrastare pregiudizi e condizionamenti culturali.