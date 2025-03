Puntomagazine.it - 8 Marzo, L’appello dei Carabinieri: trovate sempre il coraggio di denunciare abusi e violenze

, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne: Iricordano l’importanza di non credere alle promesse di cambiamento di un partner violentoL’8, Giornata internazionale dei diritti delle donne, rappresenta un momento di riflessione sulla lotta per l’emancipazione femminile e sui diritti delle donne. Sebbene venga spesso chiamata “Festa della donna”, la giornata ha un valore ben più profondo e si avvicina maggiormente alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre.È un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere il rispetto dei diritti fondamentali.Negli ultimi anni, si è registrato un crescente impegno delle istituzioni nel contrastare la violenza di genere, con un parallelo aumento della fiducia delle vittime nel rivolgersi alle Forze dell’Ordine per ricevere protezione e supporto.