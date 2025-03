8 marzo, la difficoltà di essere donna

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dell’8da, da assistente sociale e da giornalista/blogger, mi impegno da anni a scrivere un articolo “sul tema”, interrogandomi io per prima su cosa siamo ad oggi noi donne, su cosa rappresentino nella società, osservando comportamenti a nostro danno, subendo per prima discriminazioni e differenze, e se si è anche belle, sembra proprio una condanna, perchéè unaal giorno d’oggi. La società cambia, le conquiste delle donne sembrano un gran traguardo, quando non dovrebbero esserlo nel ventunesimo secolo, le discriminazioni segnano la distanza con il mondo maschile, nella società come nel lavoro; non diminuiscono i femminicidi e le violenze di genere che non mostrano segnali di decrescita, nonostante gli sforzi degli operatori e delle forze dell’ordine, degli strumenti legislativi apportati per cercare di contenere questo fenomeno.